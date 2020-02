Ventimiglia: lampioni a led alimentati da pannelli solari, il suggerimento di un cittadino

Un nostro lettore, Fulvio, ci ha scritto dopo aver letto l’articolo per il miglioramento dell’illuminazione pubblica a Ventimiglia:

"Penso sia molto utile. Mi chiedo però se sia possibile un giorno, e conveniente, avere un pannello solare sopra ogni punto luce a led per alimentare il lampione stradale nelle ore notturne ed essere completamente autonomo. In tanti Paesi (abbastanza soleggiati) questo progetto esiste già per la strade urbane ed extraurbane. Secondo voi, si potrà applicare almeno per il lungomare, il nuovo porto o su strade molto soleggiate?"