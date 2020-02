Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 FEBBRAIO

SANREMO



9.00. Escursione su un percorso agevole lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla Chiesa di Verezzo S.Antonio, info 391 1042608



10.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – Festival della Veka’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info)

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

16.00. ‘Concerto per harmonium’ del M° Giuseppe Venturelli. Musiche di Frescobaldi, Bach, Verdi e Morricone. Evento a cura di SIDEF (Società italiana dei Francesisti). Chiesa Valdese di Via Roma 14, ingresso libero

IMPERIA



17.30. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante



VENTIMIGLIA



14.00. Per il Carnevale 2020, pomeriggio dedicato ai bambini e famiglie con i pony del Centro Equestre Val Nervia, la Compagnia della Zucca, Trucca bimbi e palloncini accompagnati da zucchero filato, pop corn e cioccolata calda. Giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto



BORDIGHERA



9.00. Escursione da Sasso verso il Monte Nero, fino a Seborga tra mimose e ginestre in fiore (10 euro). Ritrovo a Sasso nella piazza davanti alla Chiesa Parrocchiale, info 338 4536788



9.00. Da Perinaldo a San Bartolomeo: escursione ad Anello intorno a Perinaldo dove si fondono paesaggi alpini e mediterranei (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio del casello autostradale di Bordighera (più info)



16.30. Per l’Inverno Musicale’, concerto per due pianoforti a Otto Mani del Quartetto Respighi con Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria: pianoforte. Musiche di Dvorák, Gounod, Holst, Moszkowski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Smetana, Tschaikowsky. Palazzo del Parco (12 euro), info 184262882

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Fioreggiando a San Valentino: fiera promozionale di florovivaismo, artigianato, prodotti naturali derivati da fiori e piante, trucca bimbi e selfie + intrattenimento musicale a cura del trio ‘Italian Swing Party’ con la voce di Daniele Lupano. Via XX Settembre, zona mercato (più info)

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo, nelle piazze del paese (tutte le terze domeniche del mese)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Escursione guidata in kayak a cura della asd ‘TopKayak’ con ricavato a favore della piccola Martina per l’acquisto di un macchinario che le permetterà di poter effettuare la fisioterapia necessaria per imparare a camminare. Lungomare delle Nazioni, zona Porticciolo Turistico (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



10.00-17.30. ‘Amore ad Apricale’: festa di San Valentino con musica, Poesia d’amore, ‘Menu San Valentino’ nei ristoranti, Mercatino artigianato, Gastronomia, Spettacoli per tutti



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. ‘Pain, amour et chocolat’ (ultimo giorno della 14a edizione): esposizione dei migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato d’arte accompagnata da numerose animazioni. Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs (il programma a questo link)

MENTON



9.00. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: dalle 9 alle 19, apertura dei Giardini al pubblico Bovès (info) + dalle 14.30 alle 16, Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil (info)

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2020’ con la partecipazione del Campione del Mondo Joshua Cheptegei: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)



16.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)





