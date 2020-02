Ventimiglia: botta e risposta sulle case popolari di Seglia, il PD "Il Sindaco ha raccontato quanto gli fa più comodo"

“In riferimento al caso Seglia, arrivano le prese di posizione chiare dell'Assessore regionale Scajola che conferma si tratti di una decisione politica e dell’amministratore unico di Arte Imperia il quale riferisce di essere in attesa di una decisione da parte dell’amministrazione comunale”.

Arriva pronto il commento del Partito Democratico di Ventimiglia, dopo l’acceso dibattito in Consiglio tra l’ex Sindaco (ed attuale Consigliere comunale di opposizione), Enrico Ioculano, e l’attuale primo cittadino frontaliero, Gaetano Scullino, intervenuto questa mattina (QUI) quando ha confermato “Ho convocato, come mi ero impegnato a fare, l'amministratore di Arte alla presenza dell'assessore Marco Scajola per la prossima settimana e se confermeranno quanto hanno già affermato, porterò la pratica in Consiglio comunale con una precisa delibera di indirizzo alla revoca”.

“Come al solito, anche in questa occasione – prosegue il PD - il Sindaco ha raccontato ai cittadini la realtà che più gli fa comodo. Nell'acceso dibattito nell’ultimo consiglio comunale, il Sindaco ha ribadito la propria impossibilità di rivedere il progetto di intervento di edilizia popolare nella zona di Seglia adducendo motivi tecnici e scaricando su altri le responsabilità”.

“Come già sostenuto dalle opposizioni e dai cittadini, a maggior ragione oggi – termina il Partito Democratico ventimigliese - si evince nettamente che non c'era nulla di definitivo né di irrevocabile dunque, differentemente da quanto il Sindaco impudentemente ha tentato di far credere ai suoi concittadini, anche a quelli presenti alla seduta del consiglio. Il Sindaco si dimostra ancora una volta in evidente difficoltà”.