Sanremo: ufficializzato il passaggio delle consigliere Federica Cozza ed Elisa Balestra a Fratelli d’Italia

Era tutto previsto: a due giorni dalla conferenza stampa di Forza Italia, che presenterà i suoi nuovi ingressi nel partito a Sanremo, dagli ‘azzurri’ registriamo due uscite che vanno a confluire in Fratelli d’Italia. Si tratta di due donne: Federica Cozza, che proviene dalla Lega, ed Elisa Balestra, appunto da Forza Italia. Due nuove ‘entrate’ per il partito di Giorgia Meloni, che alle prossime regionali punta in alto e che conquista un nuovo Consigliere (Cozza) mentre Elisa Balestra è una ex dell’assise matuziana.

“Aderisco a Fratelli d’Italia perchè Giorgia Meloni è una donna straordinaria e Fratelli d’Italia un partito che guarda al sociale, ai cittadini più deboli e ai giovani con umiltà, serietà e coerenza. Manterrò il mio impegno per Sanremo e per i miei elettori con immutata passione e dedizione”. Dopo l’ufficializzazione del passaggio a FdI Federica Cozza si racconta: “Da sempre sono appassionata di politica, perché credo sia un’arte nobile attraverso la quale servire il proprio paese o il proprio comune. Ho fatto parte dello Staff elettorale di Maurizio Zoccarato e di Gianni Berrino nelle loro rispettive elezioni comunali, un’esperienza importante che mi ha portata nel giugno scorso a scendere in campo personalmente. Credo fortemente nell’impegno sociale, già dai primi mesi di mandato infatti mi sono prodigata in comune con iniziative a favore degli anziani, dei bambini, dell’ecologia e delle fasce deboli oltre a sostenere con serietà e coerenza i valori tradizionali del centrodestra. Nulla da dire quindi sulla lista che mi ha ospitato come candidata ma ritengo che per me sia più corretto e coerente con il mio modo di essere portare avanti queste battaglie ideali e quelle per la mia città di Sanremo con Fratelli d’Italia per l’affinità ideale e umana che ho con il capogruppo Luca Lombardi e con tutti gli altri rappresentanti ivi compresi i vertici nazionali come Giorgia Meloni e Ignazio La Russa e altri che ho conosciuto personalmente tramite il mio compagno di vita Massimiliano Iacobucci che con loro collabora per noti motivi politici. Assicuro ai miei elettori, che mi hanno gratificato con la loro fiducia, che manterrò la promessa di rappresentarli con ancora maggiore impegno sempre nell’interesse di Sanremo e della nostra amata Liguria“.

Anche Elisa Balestra spiega le motivazioni del suo passaggio: "Mi ci è voluto del tempo prima di maturare questa decisione, ho attentamente riflettuto e sono arrivata alla conclusione che oggi, sia a livello nazionale sia a livello locale Fratelli d'Italia è il partito dal quale più mi sento rappresentata e che più mi sento di rappresentare. Sono onorata di entrare a far parte di un partito che ha come leader Giorgia Meloni, una donna che ricopre quel ruolo non in quanto tale, ma in virtù delle sue capacità, essendosi, con le sue forze, fatta strada in un mondo ancora prevalentemente maschile. Credo che oggi, Giorgia Meloni sia il leader più credibile nel nostro panorama nazionale ed ho una grandissima stima nei suoi confronti.

Nulla da dire sul mio ex partito nel quale ho fatto una esperienza bellissima ma da circa un anno guardo con interesse a Fratelli d'Italia a tutti i livelli. La concretezza e la serietà di Fratelli d’Italia mi hanno portata a prendere la decisione di abbracciarne il progetto e di aderire allo loro splendido gruppo di lavoro.

Rivolgendomi al passato vorrei ringraziare il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, Angelo Dulbecco, per essere sempre stato disponibile e presente, mio padre per avermi insegnato la coerenza e la fedeltà ai propri ideali, mio zio Gianni Rolando per avermi fatto acquisire la maturità necessaria per compiere in autonomia una scelta pensata e consapevole e tutti i miei compagni di percorso di questi anni. In ultima battuta, anche se sicuramente non per importanza, Luca Lombardi con il quale ho condiviso il mio percorso da consigliere comunale e con il quale ho sempre collaborato nonostante l'appartenenza a due diversi partiti, che sicuramente ha influito sulla mia decisione, e Gianni Berrino che ha capito il motivo della mia scelta e la mia voglia di impegnarmi e mi ha aiutato nella mia scelta ".

Questo il commento del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Fabrizio Cravero: “La coerenza paga, FdI si arricchisce di figure pregiate come Federica ed Elisa da valorizzare nel percorso politico che faremo insieme che ci porterà ad essere la forza politica del futuro”.

L’Assessore regionale Gianni Berrino non nasconde il compiacimento per queste scelte: “Oggi tripla soddisfazione a Sanremo, i sondaggi che danno FdI in forte crescita e l’entrata della consigliera comunale Federica Cozza nel partito e nel gruppo consiliare e della ex consigliera Elisa Balestra nel partito. Non a caso due donne giovani e capaci che arricchiranno il partito con idee e progetti.

Gli fa eco il consigliere comunale matuziano Luca Lombardi: “Raddoppia il gruppo consiliare in Comune con l’entrata della votatissima consigliera Federica Cozza con la quale lavoreremo fianco a fianco per Sanremo e si arricchisce il partito con la Elisa Balestra già brava consigliera comunale nella scorsa consiliatura e giovane ma esperta politica locale.

“In tutta la Liguria Fratelli d’Italia cresce - conclude il segretario regionale di FdI Massimiliano Iacobucci -, con l’arrivo di amministratori, donne, giovani come Federica Cozza che si è già distinta in consiglio comunale per la passione e l’impegno che ci mette,ed Elisa Balestra che ha già dimostrato bravura e impegno nella sua esperienza in Comune e nel suo ex partito. Con loro il sogno di portare Fratelli d’Italia ad essere il secondo partito della coalizione di centrodestra con consensi a due cifre diventa realtà anche a Sanremo”.