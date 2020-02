Paventata chiusura della Polstrada a Sanremo: intervengono anche i parlamentari liguri della Lega

“Questo governo aumenta gli sbarchi, aumenta le tasse ma taglia sulla sicurezza dimezzando la Polizia stradale della nostra regione, chiudendo i distaccamenti di Sanremo e Finale Ligure”.

Lo hanno detto i parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Lorenzo Viviani, in relazione all’articolo pubblicato ieri dal nostro giornale, sull’appello dei Capigruppo del Comune di Sanremo. “E’ vergognoso – proseguono - che Pd e M5S vogliano risparmiare sulla pelle dei cittadini chiudendo interi reparti della Polstrada proprio sulle strade statali considerate le più pericolose in assoluto. Non si trovano risorse mettendo a repentaglio la vita di tutti. Siamo davvero preoccupati perché in questo modo in tutta la Liguria si rischia di lasciare sguarnito territorio e cittadini senza un’adeguata sicurezza”.

“Raccogliamo l’allarme di sindacati e associazioni liguri e faremo di tutto per impedire l’ennesimo schiaffo del governo alle Forze dell’ordine e annunciamo la presentazione di un’interrogazione urgente al Ministro Lamorgese”.