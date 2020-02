Imperia: grande partecipazione per il primo gazebo del movimento ‘Cambiamo con Toti Presidente’

Grande partecipazione oggi pomeriggio al primo gazebo di Cambiamo con Toti Presidente, il movimento protagonista delle prossime elezioni Regionali a sostegno di Giovanni Toti. “L’affluenza di amministratori e di cittadini - afferma Marco Scajola- è stata ben superiore alle aspettative. È stato bello sentire il supporto delle persone, che con entusiasmo sono venute a trovarci sia per parlare dei nostri cinque anni di amministrazione, ma soprattutto per fare sentire la loro vicinanza e sostegno per le prossime elezioni. Non sono mancati consigli e spunti interessanti, che terremo presenti per il nostro programma. Con i gazebo di questi giorni, infatti, non solo vogliamo presentare il nostro movimento, ma anche effettuare una campagna di ascolto capillare dei cittadini, che sono sempre il punto di partenza delle nostre attività”.

Domani, dalle 15 alle 18, il gazebo di Cambiamo con Toti Presidente sarà in via Escoffier a Sanremo.

“Domani saremo a Sanremo per un’altro piacevole momento di scambio e di confronto con i cittadini” conclude Marco Scajola.