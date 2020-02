Imperia: sabato prossimo, Babbo Carnevale e i suoi elfi al Grande Carnevale di Borgo Fondura

Strani individui sono stati avvistati questa mattina in giro per il Centro storico di Porto Maurizio. Babbo Carnevale, i suoi elfi e la fidata renna per promuovere fra i commercianti di Via Mazzini, Via XX Settembre e Via Cascione il Grande Carnevale di Borgo Fondura Imperia.

L’evento si svolgerà nel campo della Parrocchia di San Giuseppe sabato 22 febbraio prossimo a partire dalle ore 14.30 organizzato dal Circolo Borgo Fondura con il Patrocinio della Città di Imperia e la collaborazione dei commercianti della città.

Al grido di ‘Jumanji’ i piccoli ospiti saranno accolti nella giungla di giochi. Una mappa consegnata all’arrivo, dieci postazioni per giochi di abilità ed astuzia, per giungere alla meta e poter urlare la fatidica parola! D’altra parte ‘Jumanji è un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar’. Giochi, musica, truccabimbi, coriandoli, intrattenimenti per i bambini, giochi gonfiabili, dolcezze di carnevale e tante sorprese.