Fine settimana di metà febbraio: ecco le nostre proposte per trascorrerlo al meglio

San Valentino è ormai alle spalle ma ancora oggi permangono alcuni strascichi della festa di tutti gli innamorati con eventi pensati su più giorni. Per esempio, ad Apricale dalle 10 di oggi e domani l’appuntamento è con una tradizione consolidata da tempo dal titolo ‘Amore ad Apricale’. Un mercatino animato con prodotti e artigianato locale farà da sfondo a momenti di spettacolo, musica, poesia e canzoni a tema. Il tutto sarà allestito nella caratteristica piazza del paese, impreziosita per l’occasione con deliziose e romantiche decorazioni. Tra le tante proposte segnaliamo lo spettacolo ‘The Farinha Show’, alle 17 del sabato e alle 11.30 della domenica mattina. Mezz'ora all'insegna del divertimento, della giocoleria e dell'amore. In un’atmosfera romantica e affascinante come quella che si respira nel piccolo borgo, non può mancare il desiderio di fare una sosta per pranzo o cena nei tipici ristoranti che per l’occasione proporranno un particolare menù.

Il Comune di Ospedaletti propone un fine settimana ricco di eventi già iniziati ieri con il primo di tre giorni dedicati alla manifestazione ‘Fioreggiando a San Valentino’. Dalle 9 alle 20, nella location di via XX Settembre troverà spazio una Fiera Promozionale dedicata al florovivaismo, all’artigianato creativo, ai prodotti naturali derivati da fiori e piante, ai prodotti alimentari artigianali. Un appuntamento per gli adulti e anche per i più piccoli con la presenza del ‘trucca-bimbi’ e con uno spazio riservato alle ‘Ragazze du Descu’ cioè le infioratrici di Ospedaletti. Ospiti dell'evento il ‘Floriseum’, Museo del Fiore di Sanremo, il fotografo Duilio Rizzo con il suo apparecchio ‘photoBooth’ scatterà selfie che appariranno immediatamente sui social. Poi nel pomeriggio musica live con il gruppo ‘Italian Swing Party’ capitanato da Daniele Lupano.

Anche i musei aprono le porte agli innamorati: il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ di Ventimiglia propone due visite guidate a tema, alle 10.30 e alle 15.30, in cui l'amore sarà il filo conduttore che permetterà di scoprire alcuni reperti testimoni di rapporti affettivi e di coppia dell'epoca romana. Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina omaggerà tutte le coppie con un ingresso gratuito e ingresso ridotto per gli accompagnatori.

Spettacoli teatrali & musicali

Sarà una serata speciale quella di questa sera al Palazzo del Parco di Bordighera. La rassegna ‘Fughe di Teatro...e di Umorismo’ a Bordighera premierà infatti una regina delle scene, Anna Mazzamauro, che calcherà il palco con il suo spettacolo ‘Belvedere. Due donne per aria’.

La trama: “Una terrazza. Un belvedere. Due donne velate di diversità, si incontrano e si scontrano in un prepotente bisogno di vivere come ordinaria quella che agli altri sembra violazione. Accanto a loro c’è Beethoven, musicista sordo ma che ‘sente’ ogni risata, ogni pianto delle due creature e commenta con il suo unico compagno, il contrabbasso, mentre assiste alla loro escursione feroce che alla fine unirà quelle vite in un abbraccio inaspettato”.



Sempre al Palazzo del Parco, ma nel pomeriggio della domenica, nell’ambito del 35° Inverno Musicale di Bordighera, alle ore 16.30, si terrà un Concerto per due pianoforti a otto mani del ‘Quartetto Respighi’ formato da Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria.

A ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia andrà in scena oggi alle 21.15 e domani alle 17.30 ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett con gli attori Luca D'Addino, Paola Carli, Livia Carli e Gianni Oliveri. La trama: “Protagonisti di questo atto unico sono Hamm, cieco e condannato a trascorrere i suoi giorni su una sedia a rotelle e Clov, il suo servo, forse suo figlio adottivo. I due hanno un rapporto conflittuale, in cui si consumano litigi ma anche una reciproca dipendenza. Clov vive nell'eterna tentazione di andarsene ma pare non esserne capace, in quanto lui stesso cammina con difficoltà. In scena anche gli anziani genitori di Hamm: Nagg e Nell, entrambi privi degli arti inferiori, costretti a trascorrere la loro esistenza in due bidoni della spazzatura; tra di loro è un incantevole dialogo d'amore in cui i ricordi del passato si mescolano al disagio del presente”.

Domenica alle ore 16.00, nella Chiesa Valdese di Via Roma 14 a Sanremo, la SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo, promuove il Concerto per Harmonium del Maestro Giuseppe Venturelli. L’antico harmonium della Chiesa Valdese e l’ottima acustica ambientale consentiranno di apprezzare musiche di Frescobaldi, Bach, Verdi e Morricone.

Presentazione libri

Questo pomeriggio, alla Biblioteca Civica di Ospedaletti, alle ore 17, è in programma il primo di tre appuntamenti letterari, inseriti nella rassegna ‘La Riviera dei libri’ nata da ‘Cervo in blu… d’inchiostro’. La prima scrittrice sarà Annalisa Ambrosio che presenta la sua opera dal titolo 'Platone – Storia di un dolore che cambia il mondo’ edito da Bompiani. A presentare l’appuntamento e ad intervistare l’autrice sarà Loretta Marchi, già responsabile dei Musei e della Biblioteca civica di Sanremo.

A Sanremo presso il Museo del Fiore a Villa Ormond, ore 17.30 di oggi, si terrà la presentazione del libro ‘Camminare nella storia tra Monte Nero e la Valle Argentina’ della guida ambientale ed escursionistica Marco Macchi.

Lo scrittore Bruno Morchio sarà protagonista della rassegna ‘Il Parasio si tinge di giallo’. Il suo libro ‘Le sigarette del manager' sarà presentato al Caffè Pepito di via Cascione di Imperia alle ore 17 di sabato.

Presso il Museo-Biblioteca Clarence Bicknell a Bordighera, alle ore 16 di oggi, Enzo Barnabà presenterà il suo libro ‘Il passo della morte. Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia’. Condurrà l’incontro Daniela Gandolfi, dirigente archeologa dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e responsabile del Museo Bicknell.

Alle ore 16.30 di oggi, presso ‘U Bastu’, nel centro storico di San Biagio della Cima, avrà luogo il secondo appuntamento del ciclo ‘Storie dell’Italia interna’ dedicato alla scoperta di quei territori lontani dalle grandi vie di comunicazione e dai caotici flussi turistici. L’attenzione in questa occasione sarà dedicata all’Appennino Tosco-Emiliano (fra Lunigiana e Garfagnana) con la presentazione del libro ‘Madri – Sulle orme del pittore Pietro di Talada lungo l’Appenino Tosco-Emiliano’ di Oreste Verrini.

Trekking & Escursioni

Secondo appuntamento per il mese di febbraio 2020 per il ‘Giraparasio’, visita guidata al borgo antico del Parasio di Imperia. Questa volta ad essere interessate saranno le ‘roste’, le inferriate, talvolta anche di legno, poste al disopra di un porta di casa o di una bottega, e normalmente a forma di ventaglio, con lo scopo di dare aria e luce all'interno. L’appuntamento è per sabato, alle 15.30, davanti al Duomo di San Maurizio.



Le guide ambientali ed escursionistiche di Ponente Experience propongono un weekend ricco di occasioni per scoprire e vivere il territorio del ponente ligure: due escursioni sabato e una domenica. Da Bordighera sabato partirà una passeggiata nella frazione di Sasso. Si tratta di un trekking ad anello sulle tracce di Monet tra magnifiche fioriture di mimosa. Il ritrovo è alle ore 14 in Piazza De Amicis. Da San Bernardo di Conio invece inizierà alle 15, sempre sabato, ‘Crepuscolare al monte Grande’, un’ escursione ad anello sul monte che domina la Valle Impero. Domenica sarà la volta di un’escursione ad anello intorno a Perinaldo dove si fondono paesaggi alpini e mediterranei. Il ritrovo è fissato presso il parcheggio del casello autostradale di Bordighera.



La guida GAE Angela Rossignoli propone per sabato una breve escursione da Taggia al Santuario Nostra Signora di Lampedusa. La partenza è fissata alle ore 9 dall’Obelisco in Piazza Eroi Taggesi.

La Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E Antonella Piccone domenica propone un’escursione su un percorso agevole lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio. Si partirà dalla Chiesa di Verezzo S.Antonio.

Tra mimose e ginestre in fiore sarà la passeggiata in programma domenica alle 9 che partirà dalla piazza davanti alla Chiesa Parrocchiale di Sasso di Bordighera per arrivare fino a Seborga.



