Piano di accumulo del capitale e PIR: quali sono le differenze

I Piani di Accumulo di Capitale (PAC) sono strumenti finanziari come i fondi di investimento e gli Etf pir, che prevedono l’investimento di una somma di denaro costante ad intervalli mensili o periodici. Come tutte le forme di investimento sicuri, si utilizzano per creare una seconda pensione per il futuro.



Il PAC è un piano di risparmio flessibile, quando si investe regolarmente la somma prestabilita si acquisisce un numero diverso di quote del fondo comune di investimento scelto: si acquisisce un numero maggiore di quote se i prezzi del fondo scendono, viceversa se i prezzi aumentano. La mediazione del prezzo di acquisto delle quote, nel lungo periodo, aiuta a ridurre gli effetti delle oscillazioni dei mercati.

I piani individuali di risparmio (PIR) sono stati introdotti dalle legge di stabilità 2017 e si riferiscono ad una forma di investimento a medio termine. Sono fondi comuni di investimento e gestiti da società di gestione del risparmio SGR, ma possono essere gestiti anche da società assicurative.

I PIR sono strumenti finanziari dedicati ai piccoli investitori e ogni piano di investimento di risparmio dev’essere mantenuto per 5 anni. Ogni persona fisica non può investire più di 30 mila euro su un singolo PIR e non può superare la soglia complessiva di 150 mila euro.

Quali sono i piano di accumulo migliori

Per definire i migliori PAC nel mercato finanziario italiano bisogna basarsi sui rendimenti attuali, secondo le classifiche parziali stilate dai professionisti del settore e pubblicate online.

Nei primi mesi del 2020 è possibile identificare 5 società finanziarie con le migliori offerte PAC:





Piano di Accumulo Moneyfarm: dal 2016 ad oggi è considerato il miglior servizio di consulenza finanziaria in Italia. Piano di Accumulo Fineco . Piano di Accumulo Intesa. Piano di Accumulo Unicredit. Piano di Accumulo Eurizon Capital.

Quali sono i PIR migliori

Dal 1° gennaio 2020 sono state introdotti ulteriori vincoli da rispettare: è obbligatorio investire il 5% del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse dalle società del FTSEMib e del FTSEMid Cap.



L’Osservatorio di Plus24 ha elaborato un nuovo elenco dei migliori PIR che hanno concluso l’anno 2019 con un rendimento in doppia cifra e sono:

Anthilia Small Cap Italia con +28,61%

Eurizon Prog. Italia con +16,61%

Mediolanum Fles. Futuro Italia con +15,65%

MoneyController ha identificato nella sua ultima classifica, le 3 società con il rendimento PIR più alto nel mese di gennaio 2020:

Credit Suisse Italia con +4%

Euromobiliare Italia con +2,91%

Allianz con +2,70%

I Pir sono una modalità di investimento esente dalle imposte su plusvalenze, capital gain e dalle imposte di successione.

Piattaforme come Online Sim offrono ai futuri investitori, la possibilità di accedere ad un dossier PIR dedicato e scoprire una lunga lista di fondi PIR su cui investire.

Ogni investitore può scegliere, con l’aiuto di un consulente esperto offerto dall’azienda, una delle quattro società di gestione risparmio che collaborano con il gruppo Online Sim.