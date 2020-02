Cercate casa? Volete vendere un appartamento? Caricasa Gruppo Immobiliare è l'agenzia che fa per voi a Imperia e Provincia!

Siete alle prese con l’acquisto o la ricerca della prima casa? Volete vendere un alloggio per acquistarne uno più grande? A volte ci si può trovare spiazzati viste le tante offerte, le proposte e le decisioni da prendere. Ma qual'è la soluzione più adatta alle vostre esigenze? Caricasa è un giovane gruppo con un'esperienza maturata in 20 anni di franchising, pronto a soddisfare con professionalità ogni vostra esigenza.

Il Gruppo consta di 4 agenzie spalmate sulla provincia di Imperia con due uffici a Imperia, uno a San Lorenzo al Mare e uno di recente apertura a Sanremo. Lo staff è composto da 15 persone tra dipendenti e contitolari, tutti con buona conoscenza del mercato locale e provinciale e offre, un vero servizio immobiliare su misura per trovare la casa o l'appartamento dei vostri sogni.

Il loro campo d'azione vi consente di trovare beni di ogni tipo, proprietà, ville, appartamenti, prima casa, seconda casa e locali commerciali da Ventimiglia a Cervo.

Caricasa fornisce anche la sua consulenza e competenza nella maggior parte delle attività legate al settore immobiliare come consulenza del credito, attestati di garanzia, controlli necessari per quello che concerne la situazione catastale e del debito. All'interno del gruppo una casa viene certificata prima di essere venduta e grazie alla lunga esperienza anche nel settore finanziario, troverete con Caricasa Gruppo Immobiliare, tutte le possibili soluzioni di finanziamento adatte alla vostra situazione e sarà anche in grado di aiutarvi e consigliarvi nella creazione del vostro prestito.

Sempre attenta agli eventi e alle manifestazioni del capoluogo e delle altre città della provincia ha partecipato di recente a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana, tappezzando la città con simpatici striscioni legati alla musica e alla ricerca di personale per promuovere il proprio brand. Con l'obiettivo di diventare a breve il primo gruppo immobiliare della provincia di Imperia, Caricasa si propone alla propria clientela come un partner affidabile che saprà prendersi cura di ogni aspetto burocratico, finanziario e contrattuale delle transazioni legate all'acquisto o alla vendita di immobili e proprietà, fornendo ai clienti un continuo supporto in tutte le fasi della trattativa di compravendita fino al rogito.

Per ulteriori informazioni:

Caricasa Gruppo Immobiliare

P. Maurizio 0183 660083

Oneglia 0183 275677

S. Lorenzo 0183 1970395

Sanremo 0184 1991981