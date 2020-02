Ventimiglia: bambina nasce a bordo dell'ambulanza della Croce Azzurra, grazie a due volontari è andato tutto bene

Parto in ambulanza ieri sera a cura della Croce Azzurra di Vallecrosia. Un equipaggio è stato chiamato da un uomo di Ventimiglia, residente in via Tenda, visto che la moglie stava per partorire.

Verso le 21.30 i volontari Giuseppe Tramontana e Maurizio Nesetti, sono arrivati sotto casa quando la donna era già in macchina pronta per andare in ospedale. La donna, 33enne e già al terzo figlio, era però già pronta ed i due militi si sono adoperati per far nascere una bambina, che sta bene e poi è stata portata, insieme alla mamma, in ospedale per i controlli del caso.

Nel frattempo è anche arrivata l'Automedica.