Sanremo: incidente stradale in corso Marconi, grave una donna ricoverata al pronto soccorso

Grave incidente stradale questa sera poco dopo le 20 in corso Marconi a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione una donna è stata investita da un'auto riportando una serie di contusioni su varie parti del corpo e la sospetta frattura ad una gamba. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un'ambulanza di Ospedaletti Emergenza che ha portato la donna in ospedale, in codice rosso di massima gravità.