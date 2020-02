Lieve incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi in via Braie a Camporosso. Una donna si è capottata con l’auto in via Braie, fortunatamente senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri mentre la donna, dopo essere stata soccorsa, ha rifiutato il trasporto in ospedale.