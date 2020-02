Sanremo in Fiore 2020: il carro di Taggia prende forma grazie ai 508 disegni fatti dai bambini delle scuole

508 idee per il carro di Taggia che il prossimo 15 marzo parteciperà a Sanremo in Fiore. Questo è il numero dei disegni realizzati dai bambini delle tre scuole primarie di questo comune chiamati ad interpretare la canzone 'Romantica' di Tony Dallara e Renato Rascel, primo posto al Festival di Sanremo nel 1960. Il brano è stato estratto tra le canzoni vincitrici delle 70 edizioni della kermesse canora matuziana, tema del corso fiorito 2020.



“Abbiamo consegnato la bozza del nostro carro - annuncia l’assessore all’istruzione Barbara Dumarte, promotrice dell’iniziativa che ha coinvolto i bambini delle scuole - Tutti hanno partecipato con entusiasmo. Guardando questi disegni oltre ad una grande fantasia emerge chiaramente la voglia di partecipare a questo momento della comunità. Questo è già una vittoria importantissima per tutto il nostro comune”.



I bambini hanno ascoltato ‘Romantica’ e hanno interpretato il testo, disegnandolo e cogliendo quegli aspetti che potrebbero sfuggire agli occhi degli adulti. Poi le opere arrivate dalle scuole primarie, G.B. Soleri di Taggia, G.Mazzini di Levà e F.Pastonchi di Arma di Taggia, sono state sottoposte al giudizio del designer Francesco Piccirilli



“Siamo rimasti tutti stupiti per il livello raggiunto dai bambini con le loro creazioni - aggiunge l'assessore Dumarte -. Non possiamo rivelare come sarà il carro ma possiamo anticipare che tra queste 508 opere abbiamo un vincitore che ci ha colpito per una caratteristica particolare ma sarà completata da tanti altri elementi unici, trovati negli altri disegni. Siamo sicuri che i bambini riconosceranno un po’ della loro fantasia quando vedranno sfilare il carro di Taggia”.



Il Comune ed il gruppo delle infioratrici hanno espresso soddisfazione per l'ottima riuscita di questa iniziativa nata per coinvolgere la comunità nelle fasi di realizzazione antecedenti alla sfilata. Ora che è stata trovata l’idea ed è stato realizzato il bozzetto preparatorio, a breve il gruppo partirà con la creazione vera e propria delle strutture che poi daranno la forma al carro. Intanto, l’impegno dei bambini verrà premiato. Infatti l'assessore Dumarte ha voluto fissare il ricordo di questa esperienza con una pergamena dove si ringrazierà questi giovanissimi creativi per l'importante aiuto prestato al Comune.