Sanremo: convegno sui cambiamenti climatici e le malattie infettive, serie di eventi sulle maxi emergenze (Foto e Video)

Si è svolto questa mattina, nel salone di Palazzo Roverizio, in via Escoffier a Sanremo un interessante convegno sull’attualissimo tema ‘Modificazioni climatiche e malattie infettive emergenti’, organizzato dall’Unuci di Sanremo-Imperia, dai Lions di Sanremo e dall'associazione ‘Donne Medico’ di Imperia.

All’incontro, che ha visto la partecipazione di molti medici della nostra provincia, dell’Assessore regionale Sonia Viale, di quello matuziano Costanza Pireri e del Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli.

Danilo Papa ha spiegato i motivi del convegno: “Abbiamo deciso di sviluppare una serie di eventi che dovrebbero portare ad un congresso mondiale degli ufficiali medici in congedo sulle maxi emergenze. Questo è il primo step, che capita tra l’altro in un momento storico particolare ma ci sembra di essere sulla strada giusta”. Domenico Prevosto dell’Unuci: “Avremo diversi medici al convegno per un argomento interessante e sentito in questo periodo per un confronto che vede importanti collaborazioni tra le associazioni”.

“E’ importante condividere con la popolazione – ha detto Marco Damonte Prioli, direttore generale dell’Asl 1 Imperiese – per poter interagire con gli interessati, ponendo l’attenzione su queste malattie. Da evidenziare come, una delle battaglie fatte in provincia di Imperia contro la riduzione dei reparti, ha portato al mantenimento di quello delle malattie infettive. Questo grazie all’interessamento dell’Assessore Viale e con il nostro lavoro”.

“I Lions sono sempre molto attenti e – ha detto l’Assessore sanremese, Costanza Pireri - oltre ai vari service, si impegnano su questa tematiche particolari. Parlare di questa emergenza è estremamente importante, anche se parlare di Coronavirus è comunque fuori luogo”.

“Un tema centrale – ha detto l’Assessore regionale Sonia Viale – che guarda all’attualità ed al futuro, sulle malattie infettive che si trasmettono attraverso animaletti ed insetti. Deve essere fatto un monitoraggio stringente ed abbiamo costituito tavoli tecnici a livello regionale. Ma sono orgogliosa di aver mantenuto la struttura di infettivologia, un settore che deve avere grande attenzione”.