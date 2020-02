Sanremo: congresso mondiale dell'Icomia nella città dei fiori, la soddisfazione del Sindaco Biancheri

Come anticipato giovedì scorso dal nostro giornale (QUI) il congresso mondiale dell’Icomia, il consiglio internazionale che riunisce tutte le associazioni della nautica, inizialmente previsto a Zhuhai, in Cina, si terrà invece a Sanremo, nel mese di maggio. La decisione è stata presa in ragione dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Cina.

“In un contesto di emergenza sanitaria mondiale voglio manifestare vicinanza e solidarietà alla Cina e al suo popolo per la grave situazione che sta affrontando. Ma non posso non esprimere grande soddisfazione per l'ufficialità della notizia che gli organizzatori abbiano scelto proprio Sanremo come sede del prossimo congresso mondiale. Per la città è motivo di grande orgoglio poter ospitare i vertici della nautica mondiale – dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri in una nota - settore in cui il nostro territorio sta ritornando ad avere una forte attrattiva. Credo che ospitare il congresso mondiale delle industrie nautiche sia l'ennesimo segnale del ritorno di Sanremo sulla scena internazionale, confermato da attenzioni ed investimenti che in vari settori la nostra città sta progressivamente tornando ad attrarre. Voglio complimentarmi con l'associazione Ucina che sta curando l'organizzazione di questo prestigioso congresso e fare un particolare ringraziamento a Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia”.