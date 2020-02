Castelvittorio e Pigna senza i canali Mediaset da giovedì scorso: i residenti chiedono un intervento tecnico

Da giovedì scorso il segnale di Mediaset non arriva più nelle case dei residenti dell’alta Val Nervia, in particolare a Castelvittorio e parte della zona di Pigna. Il fatto risale ad alcuni lavori eseguiti dall’Enel per circa 3 ore, dalle 9 alle 12, durante le quali è mancata la corrente elettrica.

Un ulteriore disguido per le case della valle, dove il segnale del digitale terrestre è già scadente, visto che i canali sono già molto pochi rispetto a quelli che invece sono visibili nelle grandi città. In molti, tra i residenti, si sono già attrezzati di antenna parabolica e decoder ‘TivùSat’ per poter ricevere un numero più cospicuo di canali.

Fortunatamente il guasto occorso giovedì non ha intaccato i canali Rai che, invece, si vedono regolarmente, ma sono ovviamente molti i residenti, soprattutto anziani, che lamentano l’impossibilità di vedere i canali del ‘biscione’. Un problema, quello della ricezione televisiva, che nell’entroterra è ovviamente amplificato dalla situazione morfologica della nostra provincia.

Non tutti, ovviamente, possono permettersi costose antenne di ricezione satellitare o, ancora meno, abbonamenti alle pay tv. Ora il problema ci arriva da Castelvittorio e Pigna, dove da giovedì non si vedono i canali Mediaset. Speriamo possa risolversi a breve.