Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 15 e domenica 16 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 15 FEBBRAIO

SANREMO



9.30. Convegno sul tema ‘Modificazioni climatiche e malattie infettive emergenti’ organizzato da UNUCI Sanremo Imperia, LIONS Sanremo e Associazione Donne Medico di Imperia. Partecipano esperti della ASL1, gli assessori regionali Sonia Viale e Gianni Berrino, il Comune di Sanremo, l'Ordine dei Medici ed altre associazioni. Palazzo Roverizio in via Escoffier 29



10.00-12.00. Incontro a cura delle Consulenti di Sanremo e Imperia de La Leche League Italia dal titolo ‘Sogni d’oro. Aspettative e gestione del sonno della famiglia che allatta’. Museo dei fiori a Villa Ormond, corso Cavallotti 113 (più info)

11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – Festival della Veka’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)

17.30. Per al rassegna ‘Fiori di carta’, presentazione di Camminare nella storia tra Monte Nero e la Valle Argentina (ed. Atene) di Marco Macchi. Presente l’Autore. Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

15.30. ‘Giraparasio’: passeggiata verso il Parasio con partenza dall'orologio di Via Cascione / angolo Via Carducci. Info e prenotazioni al 331 6992009



17.00. Per la rassegna ‘Il Parasio si tinge di giallo’, lo scrittore Bruno Morchio presenta il libro ‘Le sigarette del manager' al Caffè Pepito di via Cascione

21.15. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante



VENTIMIGLIA



10.30 & 15.30. In occasione di San Valentino 2020, due visite guidate a tema in cui l'amore sarà il filo conduttore che permetterà di scoprire alcuni reperti testimoni di rapporti affettivi e di coppia dell'epoca romana. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

BORDIGHERA



14.00. Da Bordighera a Sasso: escursione ad anello sulle tracce di Monet tra magnifiche fioriture di mimosa (10 euro). Ritrovo in Piazza De Amicis (più info)



16.00. presentazione del libro di Enzo Barnabà ‘Il passo della morte. Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia’. Museo-Biblioteca Clarence Bicknell, info 0184263601



21.00. ‘Belvedere. Due Donne per aria’: spettacolo teatrale di e con Anna Mazzamauro e con Cristina Bugatty e con Sasà Calabrese. Regia di Anna Mazzamauro. Teatro del Parco (20 euro)



OSPEDALETTI



9.00-20.00. Fioreggiando a San Valentino: fiera promozionale di florovivaismo, artigianato, prodotti naturali derivati da fiori e piante, trucca bimbi e selfie + intrattenimento musicale a cura del trio ‘Italian Swing Party’ con la voce di Daniele Lupano. Via XX Settembre, zona mercato (più info)



9.00-19.00. Mercato dell’Antiquariato in corso Regina Margherita (ogni terza domenica del mese)



17.00. Per ‘Cervo in blu...d'inchiostro - La Riviera dei Libri’, Annalisa Ambrosio presenta ‘Platone. Storia di un dolore che cambia il mondo’ (Bompiani Overlook). Biblioteca Civica, corso Regina Margherita 1



TAGGIA



9.00. Breve escursione da Taggia al Santuario Nostra Signora di Lampedusa con la guida GAE Angela Rossignoli (6 euro). Ritrovo in Piazza Eroi Taggesi (Obelisco), info 338 45367889.00



DIANO MARINA



9.30-17.00. ‘San Valentino al Museo’, ingresso gratuito per tutte le coppie e ingresso ridotto per gli accompagnatori (h 9.30/13.30-15/17). Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Escursione guidata in kayak a cura della asd ‘TopKayak’ con ricavato a favore della piccola Martina per l’acquisto di un macchinario che le permetterà di poter effettuare la fisioterapia necessaria per imparare a camminare. Lungomare delle Nazioni, zona Porticciolo Turistico, anche domani (più info)

CERVO



20.00. Concerto benefico dei Shockin' Head di Ventimiglia e Gotham Crew di Sanremo a favore dell’associazione per i diritti dei disabili ‘La Giraffa a Rotelle’ di Imperia. Babilonia, Via Steria 47 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



10.00-17.30. ‘Amore ad Apricale’: festa di San Valentino con musica, Poesia d’amore, ‘Menu San Valentino’ nei ristoranti, Mercatino artigianato, Gastronomia, Spettacoli per tutti. Anche domani



BORGOMARO



15.00. ‘Crepuscolare al monte Grande’: escursione ad anello sul monte che domina la Valle Impero (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Conio (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.30. Per la rassegna ‘Storie dell’Italia interna’, L'appennino tosco-emiliano: presentazione del libro ‘Madri’ di Oreste Verrini (ed. Fusta). A cura dell’associazione ‘Amici di Francesco Biamonti. Presente l'autore. Centro polivalente ‘Le rose’

FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. ‘Pain, amour et chocolat’ (14a edizione): esposizione dei migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato d’arte accompagnata da numerose animazioni. Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs, fino al 16 febbraio (il programma a questo link)

MENTON



14.00. Inaugurazione della 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: apertura dei Giardini al pubblico Bovès (info) + alle 20.30, Giardini di Luce (info)

MONACO

10.00-19.30. 2° Torneo Internazionale di Buhurt Prime: Combattimenti medievali, luna-park e artigianato medievale. Espace Fontvieille (più info)

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.00. Concerto di Marie-Pierre Oudol e dei suoi musicisti con gli aneddoti e e canzoni di Edith Piaf. In prima serata: canzoni francesi, bossa e jazz con il gruppo Combojazzy, a cura dell'Associazione Monaco-Art-Music. Théâtre des Variétés

20.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)

22.30. Concerto di Tarkan. Le Sporting Monte-Carlo - Salle des Etoiles (info)

NICE



14.30 & 21.00. Carnevale di Nizza: Battaglia di Fiori (h 14.30) + Corso Carnevalesco illuminato (h 21). Piazza Massena (più info)





DOMENICA 16 FEBBRAIO

SANREMO



9.00. Escursione su un percorso agevole lungo le alture della Città dei Fiori partendo dalla chiesa di Verezzo S.Antonio accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla Chiesa di Verezzo S.Antonio, info 391 1042608



10.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – Festival della Veka’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info)

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

16.00. ‘Concerto per harmonium’ del M° Giuseppe Venturelli. Musiche di Frescobaldi, Bach, Verdi e Morricone. Evento a cura di SIDEF (Società italiana dei Francesisti). Chiesa Valdese di Via Roma 14, ingresso libero

IMPERIA



17.30. Spettacolo teatrale dal titolo ‘Finale di Partita’ di Samuel Beckett (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante



VENTIMIGLIA



14.00. Per il Carnevale 2020, pomeriggio dedicato ai bambini e famiglie con i pony del Centro Equestre Val Nervia, la Compagnia della Zucca, Trucca bimbi e palloncini accompagnati da zucchero filato, pop corn e cioccolata calda. Giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto



BORDIGHERA



9.00. Escursione da Sasso verso il Monte Nero, fino a Seborga tra mimose e ginestre in fiore (10 euro). Ritrovo a Sasso nella piazza davanti alla Chiesa Parrocchiale, info 338 4536788



9.00. Da Perinaldo a San Bartolomeo: escursione ad Anello intorno a Perinaldo dove si fondono paesaggi alpini e mediterranei (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio del casello autostradale di Bordighera (più info)



16.30. Per l’Inverno Musicale’, concerto per due pianoforti a Otto Mani del Quartetto Respighi con Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria: pianoforte. Musiche di Dvorák, Gounod, Holst, Moszkowski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Smetana, Tschaikowsky. Palazzo del Parco (12 euro), info 184262882

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Fioreggiando a San Valentino: fiera promozionale di florovivaismo, artigianato, prodotti naturali derivati da fiori e piante, trucca bimbi e selfie + intrattenimento musicale a cura del trio ‘Italian Swing Party’ con la voce di Daniele Lupano. Via XX Settembre, zona mercato (più info)

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo, nelle piazze del paese (tutte le terze domeniche del mese)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Escursione guidata in kayak a cura della asd ‘TopKayak’ con ricavato a favore della piccola Martina per l’acquisto di un macchinario che le permetterà di poter effettuare la fisioterapia necessaria per imparare a camminare. Lungomare delle Nazioni, zona Porticciolo Turistico (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



10.00-17.30. ‘Amore ad Apricale’: festa di San Valentino con musica, Poesia d’amore, ‘Menu San Valentino’ nei ristoranti, Mercatino artigianato, Gastronomia, Spettacoli per tutti



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. ‘Pain, amour et chocolat’ (ultimo giorno della 14a edizione): esposizione dei migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato d’arte accompagnata da numerose animazioni. Port Vauban, parking Pré aux Pêcheurs (il programma a questo link)

MENTON



9.00. 87esima ‘Fête du Citron®’ sul tema ‘Les Fêtes du Monde’: dalle 9 alle 19, apertura dei Giardini al pubblico Bovès (info) + dalle 14.30 alle 16, Sfilata dei Frutti d’oro sulla Promenade du Soleil (info)

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2020’ con la partecipazione del Campione del Mondo Joshua Cheptegei: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)



16.30. ‘Sacha Guitry Mon Amour’: spettacolo di dichiarazione d'amore e teatrale di Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (info)





