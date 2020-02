Trasporto sanitario interno: predisposto provvedimento sospensione temporanea della procedura di gara

Il direttore della Centrale acquisto di Alisa, ha predisposto un provvedimento di sospensione temporanea della procedura di gara aperta per il trasporto sanitario interno.

La decisione arriva a seguito dell’approvazione della Legge regionale n°7 del 2020 in materia di trasporti sanitari, la quale, all’articolo 4, prevede l’applicazione delle disposizioni in essa contenute (ad esempio, l’iscrizione nel registro regionale, di cui all’articolo 42 quater, comma 1) alle procedure di gara che, alla data di entrata in vigore, non siano state ancora aggiudicate.

Tenuto conto anche degli indirizzi forniti dalla vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, che chiedeva di “garantire a tutti gli aventi diritto, comprese le Pubbliche assistenze, di partecipare al bando di gara in corso”, la procedura di gara è temporaneamente sospesa, nell’attesa che vengano adottati i provvedimenti attuativi della Legge regionale.