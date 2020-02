L'oroscopo di Corinne: dal 14 al 21 febbraio ed un consiglio per San Valentino

Ariete: quando capita di trattare con chi ha un enigmatico carattere ottenere un consenso è certamente più difficile… Estrapolate l’arma della diplomazia e, come per incanto, volgerete certe situazioni a vostro vantaggio. Trepidazioni per un futuro evento, giovedì o week end festaiolo e scorpacciate a prova di colesterolo. A San Valentino: Lusingate l’amato bene organizzando una cena, un fuori porta e non fatevi scaricare addosso patemi e problemi in quanto abbisognate di allegria.



Toro: tutto arriva a chi sa aspettare… Se quindi non siete soddisfatti dell’andazzo generale confidate in approssimativi miglioramenti, successi imminenti, attimi gaudenti o responsi esaudienti. Un guizzo di stanchezza costringerà a mollare il tiro oppure soffrirete di infreddature, sinusite, rinite o doloretti sparsi. A San Valentino: Stupite il partner con un invito galante, un capo intimo stuzzicante, una puntatina al ristorante o una serata palpitante…



Gemelli: apprestatevi a giornate infuocate, ordini e contro ordini, adiacenze con gente ammantata di stupidità, erogazioni obbligatorie alternate a spese voluttuose, alterchi con parenti, superiori o tipi irriverenti, un acciacco da lenire, novità relative ad una proprietà, equivoci in ambito confidenziale o familiare ma anche ad una bella novella! A San Valentino: Glicemia, trigliceridi e dieta permettendo consacrate tale amorevole solennità con pasticcini e piattini stuzzichini.



Cancro: uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore. Sorpresina domenicale. A San Valentino: Una scatola di cioccolatini, un mazzetto di fiorellini e tanti bacini rallegreranno fidanzatini o sposini! Se la sessualità è in fase calante abbondate in peperoncino…



Leone: apparirete piuttosto nervosetti e basterà una sciocchezza a farvi perdere le staffe, ciononostante riuscirete in un’impresa, vi riprenderete da un acciacco e malgrado le mille faccende da sbrigare non avrete di che lamentarvi… Attenti però a non strafare e siate accortissimi nel guidare! Coltivate una conoscenza e, in fatto di quattrini, non fatevi infinocchiare. A San Valentino: Dichiarate il vostro amore (se ne avete uno) con un messaggino, un bigliettino, un articolino o un invito sbarazzino.



Vergine: vi troverete alle prese con faccende da sbrigare, quattrini da erogare, lavoretti da iniziare od ultimare, dei barbosi da sopportare, delle decisioni da pigliare o delle cosette da sistemare. Comunque sia, concedetevi una sana follia e frequentate gente allegra e positiva… A San Valentino: Per accendere la passione gustate delle tartine con burro e salmone, delle tagliatelle condite con sugo di pesce, centellinate un bianco vinello ed ultimate con un dolce al cioccolato.



Bilancia: la quadratura di Saturno faciliterà contrattempi, rotture di scatole ed aggeggi, delle temporanee indecisioni, dei contatti con soggetti strafottenti, dei fogli da firmare e una persona ambigua di cui diffidare. Sabato e domenica staccate la spina ed evadete dalle solite mura specie se vi sentite spossati, giù di corda e stressati! A San Valentino: Andare a teatro, al cinema, in pizzeria e comperare un nuovo capo di biancheria infonderà, sia ai singoli che agli innamorati, uno spizzico di euforia.



Scorpione: non fate programmi che all’ultimo istante potrebbero mutare e contate molto sull’appoggio di un Giove così propizio dal salvarvi in corner da ogni eventuale precipizio. Qualche nativo si troverà alle prese con documentazioni da verificare, esperti da consultare, un viavai di comunicati o una scoperta lasciante a bocca aperta. A San Valentino: Offrite a tutti quelli a cui siete affezionati un cioccolatino e un rametto di rosmarino: porterà fortuna a voi e a loro!



Sagittario: per svariati motivi la settimana appare essere agitata, squinternata e movimentata causa anche un imprevisto atto a saltar fuori inaspettatamente. Poi, divisi tra incudini e martelli, non saprete come comportarvi nei riguardi di due soggetti con cui trattate abitualmente. I più mattacchioni parteciperanno a veglioni, cenoni, feste mascherate o sfilate. A San Valentino: Risulterà di ottimo auspicio regalare o ricevere un angioletto da attaccare alla catenina o ad un braccialettino.



Capricorno: nel saggiare l’altrui stoltezza rimarrete di stucco così come non sopporterete il contegno di un essere immaturo, insicuro, testone o costantemente con la testa nel pallone ma dal 17 febbraio Marte entra nella vostra costellazione procacciando la soluzione di un dilemma od aiutandovi a veder chiaro dentro di voi e in talune ambigue persone. A San Valentino: I maschietti non dimentichino di omaggiare la compagna e le appartenenti al gentil sesso facciano un regalino, anche piccolino, al proprio omettino!



Acquario: aumentate l’autostima, eliminate dalla cerchia del parentado o delle conoscenze chi litiga per niente, coltivate un interesse, combinate qualcosina di simpatico e carino, non scartate a priori le lusinghe di una persona interessante e lasciatevi trasportare verso cambiamenti non tardanti ad arrivare… A San Valentino: I single scrivano su una stella filante un desiderio che entro fine anno si realizzerà e gli accoppiati si scambino un oggettino a forma di tartaruga (simbolo dell’eternità)!



Pesci: buoni ma sensibili e vulnerabili ve la piglierete per un discorso strano, un’ingiustizia, un torto o il contegno di chi ipotizzavate essere più corretto ed onesto. Il sestile di Giove consentirà di togliervi un mattone dallo stomaco, ottenere gratificazioni, veder definirsi una faccenda dai contorni indefiniti e gustare attimi di felicità. A San Valentino: Se siete per natura dei golosoni e romanticoni abbandonatevi alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta per due nella locanda prediletta.



L’amore e le stelle hanno il potere di illuminare il cuore e le buie nottate…Buon San Valentino!