Ventimiglia: dopo 8 anni torna la 'Battaglia di Fiori', ma il 15 marzo ci sarà spazio anche per il 'Corsaro Nero' (Video)

Sono stati presentati, questa mattina dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia, una serie di appuntamenti che si svolgeranno nel corso dei mesi primaverili. Il primo, il 15 marzo prossimo, è una novità nel panorama frontaliero. Si tratta del ‘Carnevale del Corsaro Nero’, fissato per il pomeriggio del 15 marzo e sarà anticipato, la domenica precedente, da un concorso di disegno tra i più giovani, per la divulgazione del personaggio.

Dell’organizzazione del carnevale si occuperà Cristina Puleo (Liguria Eventi) mentre il costume del ‘Corsaro Nero’ sarà indossato da Maurizio Falone. Il Sindaco Scullino ha confermato l’importanza della serie di appuntamenti pensato per la città: “E’ una manifestazione che, nonostante Ventimiglia non abbia una grossa tradizione su maschere e carnevale, è arrivato sullo spunto per valorizzare la figura del ‘Corsaro Nero’. Alla biblioteca Aprosiana ricorderemo anche Salgari mentre confermiamo tutte le manifestazioni già previste, tra notti bianche, dal tramonto all’alba ed il ritorno della ‘Battaglia di fiori’, accantonata da diversi anni. Riteniamo che debba essere rimessa in moto e lo faremo grazie alle compagnie di carristi per ripartire in modo compiuto. E siamo felici che le compagnie di carristi saranno 10 a sfilare. Senza dimenticare tutte quelle manifestazioni estive oltre ad un evento che sarà proposto in occasione dell’inaugurazione del porto di ‘Cala del Forte’, il 7 luglio con una festa per tutta la città”.

I disegni dei bambini, che verranno esposti, potranno anche partecipare ad un concorso di idee e poi essere utilizzati per il manifesto divulgativo della manifestazione del prossimo anno.

L’Amministrazione ha ancora confermato le date per la ‘Battaglia di Fiori’, che si svolgerà il 20 e 21 giugno, con un brand che guarda al passato ma strizzando anche l’occhio al futuro. Il tema dell’appuntamento, che torna dopo 8 anni, sarà l’amicizia tra la città di Ventimiglia ed il Principato di Monaco, anche se i carristi avranno la possibilità di spaziare con la fantasia.

Ad ogni carro sarà abbinata una ‘Miss’ e, nel corso della manifestazione, verrà anche eletta la più bella della ‘Battaglia’. Non sarà la solita miss in costume da bagno ma anche in abiti diversi. E’ stato anche annunciato che, quest’anno si svolgerà il 20 agosto a Ventimiglia la finale di ‘Miss Liguria’, il concorso regionale che porta alla finale nazionale di ‘Miss Italia’.

L’Assessore Bertolucci ha sottolineato come la volontà dell’Amministrazione sarà quella di allargare la manifestazione, ben oltre i due giorni clou, per arrivare ad una decina, in modo da garantire ai turisti qualcosa da fare o vedere per un lungo lasso di tempo. Madrina della manifestazione sarà Carolina Stramare, Miss Italia originaria di San Lorenzo al Mare. Sarà la Pro Loco Intemelia ad occuparsi della 51a edizione della ‘Battaglia di Fiori’.

A Ventimiglia, inoltre, verrà anche organizzata una mostra d’arte contemporanea (Pace, Amore – Italian Selection for Expo 2020), dal 1° marzo al 30 aprile. Una mostra che, successivamente, produrrà un catgalogo che verrà portato all’Expo 2020 a Dubai. La mostra sarà allestita a Villa Hambury, alla sala Squarciafichi, al chiostro di Sant’Agostino e nella chiesa di San Francesco (che da oggi sarà pronta ad accogliere eventi culturali come questo).

In proposito l’Amministrazione ha chiesto agli organizzatori che, alcune delle opere esposte siano di artisti ventimigliesi e, in merito, ne sono già arrivate. Al momento non si conoscono ancora gli artisti che saranno presenti alla mostra mentre l’Amministrazione ha allo studio una programmazione pubblicitaria dell’evento.