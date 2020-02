Diano Marina: a San Valentino un Lupo Alberto gigante per scattare selfie da condividere sui social

Dopo la panchina dello scorso anno arriva Lupo Alberto per festeggiare San Valentino. A Diano Marina un Lupo Alberto gigante per scattare selfie da condividere sui social. È questa l’iniziativa ideata dalla 'Famia Dianese' in occasione di San Valentino. La scultura è stata posizionata in Piazza Martiri della Libertà, nei pressi del Comune, per omaggiare la festa degli innamorati.