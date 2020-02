Quali sono i migliori sistemi di sicurezza per la casa o per l'azienda? Lo abbiamo chiesto a Alessandro Serini, titolare della Serini Consulting - Aesse Impianti

L'incubo dei furti in casa sta diventando sempre più preoccupante, visto che ad attuarli, sono sempre più persone indigenti o comunque reduci da situazioni di povertà estrema, che si accontentano anche di soli spiccioli e pur di ottenerli, sono disposti a usare la violenza verso persone di ogni età. Come difendersi allora da questa calamità? Lo abbiamo chiesto a Alessandro Serini titolare della Serini Consulting – Aesse Impianti.

Quali sono i migliori sistemi di sicurezza per la casa o per l'azienda?

“Tutto dipende dal tipo di impianto che richiede la tua abitazione o il tuo posto di lavoro. Infatti le cose possono cambiare a seconda che si abiti in un appartamento a piano terra oppure all'attico, in una villetta indipendente con giardino o in un quartiere di periferia. Inoltre, ogni casa ha tanti punti d’accesso e bisogna proteggerli tutti. In commercio esistono diversi impianti di sicurezza che spaziano da quelli cablati o wireless a quelli con sistemi di rilevazione a contatto magnetico, da quelli con sensori infrarossi o con ultrasuoni alle centraline, alle sirene dissuasive e alle telecamere di videosorveglianza. Ma non è tutto! Alcuni sistemi di protezione, possono essere controllati dallo smartphone, mostrando cosa sta succedendo in casa oppure nel giardino e con l'aiuto della domotica si può disporre di dispositivi altamente evoluti che consentono di gestire comodamente la propria abitazione aumentando la qualità della vita. Però, un sistema di sicurezza per potersi definire completo deve sicuramente annoverare un allarme con videoverifica, un antifurto nebbiogeno e il collegamento a una centrale operativa”.

Cosa si intende per allarme con videoverifica?

“Noi consigliamo al cliente Vupoint, una soluzione avanzata di video verifica live di RISCO Group. Vupoint è un innovativo sistema di videosorveglianza che protegge la vostra casa comunicando con voi in ogni momento, ovunque vi troviate, garantendo la possibilità di intervenire in tempo reale. Serini Consulting grazie alla nuova soluzione di Risco Group che combina video verifica live, registrazione e allarme, garantisce assoluta sicurezza per applicazioni residenziali e aziende di piccola-media dimensione. VUpoint è collegabile con tutte le centrali dell’aziende connesse al Cloud e permette agli utenti la gestione attraverso la App iRISCO, disponibile per iOS e Android”.

L'antifurto nebbiogeno è indicato anche per un'abitazione?

“ Fino ad oggi i nebbiogeni erano stati utilizzati con successo all’interno dei grandi negozi, magazzini e locali industriali, ma grazie a Serini Consulting possono anche essere installati all'interno di una abitazione. Il nebbiogeno è la soluzione all'avanguardia contro i furti e le rapine e garantisce in modo sicuro la protezione dei propri beni. Il nebbiogeno è in grado di saturare un locale di nebbia in pochi secondi, limitando la visibilità e costringendo il malintenzionato alla fuga. Il nebbiogeno non è solo una barriera fisica per il ladro quando si introduce nelle nostre case, ma rappresenta anche una efficace difesa quando siamo presenti”

Qual'è l'importanza del collegamento a una centrale operativa?

“Per completare un impianto di sicurezza ed avere una soluzione efficiente, bisogna pensare a chi inviare le segnalazioni di allarme. Il collegamento alla Centrale Operativa è uno dei migliori metodi per garantire una sicurezza a 360° per immobili e persone. Consiste nell'integrare impianti di allarme e videosorveglianza con servizi di vigilanza h24, attivi sia da remoto che con intervento in loco. Gli impianti di allarme ed i servizi h24 di vigilanza lavorano in sintonia, non trascurando alcun aspetto legato alla sicurezza sia in casa che al lavoro. Questo collegamento consente la gestione immediata di un allarme con priorità di intervento con le Forze dell'Ordine. Grazie al servizio di telesorveglianza gestisce a distanza i segnali d’allarme e garantisce un livello di protezione ancora più completo. Inoltre consente di gestire tutti gli allarmi (furto, emergenza, guasti) e di interagire con l'impianto via smartphone”.

Per ulteriori informazioni:

A.eSSE Impianti di Serini Alessandro

Via Antonio Canova, 15/b - 18100 Imperia

info@serinisecurity.com

Telefono: 338 641 9397