Serie di truffe ad anziani nell’imperiese e savonese: arrestato dalla Polizia a Napoli un ‘professionista’ del settore

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Imperia, insieme ai colleghi di Napoli, hanno arrestato nel capoluogo campano, un pregiudicato di 36 anni per una serie di truffe ai danni di persone anziane commesse sia in provincia di Imperia che in quella di Savona nell’ottobre scorso.

L’uomo, insieme ad un complice che non è stato arrestato solo perché a tutt’oggi irreperibile e ricercato, ha ‘professionalmente’ messo in atto numerose truffe con il cosiddetto metodo del ‘finto incidente’. In pratica i complici contattavano telefonicamente le anziane vittime e, fingendosi tutori dell’ordine, riferivano che un loro congiunto (quasi sempre un figlio) non rispettando il codice della strada, aveva causato un grave incidente stradale nel quale era rimasta gravemente ferita una persona. Per questo lo stesso era in stato di arresto.

Persuadevano poi la vittima che fosse necessario, per ottenere la scarcerazione del parente, consegnare a titolo di cauzione, ad un incaricato, una somma di denaro o oggetti preziosi, creando nell’anziano interlocutore uno stato di panico e riuscendo così a farsi consegnare ingenti proventi.

L’attività investigativa compiuta dalla Squadra Mobile di Imperia ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico della coppia, nei cui confronti il giudice del tribunale di Savona (competente perché il primo e più grave reato era stato accertato in quella provincia) ha disposto la custodia in carcere. Uno dei due complici è stato rintracciato in un appartamento della periferia napoletana, dove sono stati anche trovati, nel corso della perquisizione, alcuni capi di abbigliamento utilizzati nel corso delle truffe e portato in carcere a ‘Poggioreale’.

Prosegue in questo modo senza tregua l’attività condotta dalla Polizia di Imperia, sia sul fronte della prevenzione, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione e con la distribuzione capillare sul territorio di brochure contenenti consigli utili su come prevenire le truffe, che su quello della repressione di questi reati, particolarmente odiosi perché posti in essere nei confronti di persone anziane e ‘deboli’, che spesso si vergognano anche di denunciare le angherie subite.