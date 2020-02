Sanremo: scontro auto-scooter in galleria Francia, lievi ferite per il centauro portato in ospedale (Foto)

Un'auto ed uno scooter si sono scontrati nel primo pomeriggio all'interno della Galleria Francia a Sanremo. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo del ciclomotore che è rimasto a terra.



Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Sanremo ed i Vigili del Fuoco che stavano rientrando dal soccorso fatto in strada Borgo Ponente. Per fortuna la persona a bordo dello scooter non ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.