Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio in strada Borgo Ponente per via di un uomo (V.E., 76anni) che si è ferito gravemente cadendo da un ulivo. Pare che l'uomo stesse lavorando quando, per cause in fase di accertamento, sarebbe caduto precipitando per circa 3 metri nella fascia sottostante.

Al momento non si hanno dettagli sulle sue condizioni, ma è stato anche allertato l'elisoccorso per un rapido trasporto all'ospedale 'Santa Corona'.

In aggiornamento.