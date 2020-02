Lutto a Ventimiglia per la scomparsa di Giovanni 'Nino' Greggio: è stato uno dei fondatori di Radio Ponente

E mancato Giovanni Greggio (Nino) uno dei fondatori di Radio Ponente, un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri. Il suo principale impegno, come quello del figlio Enrico, è stata la continua rivalutazione della sua Ventimiglia alta.



Pietra miliare della “Cumpagnia d’i Ventemigliusi” è stato anche co-fondatore del Sestiere “Ciassa” nonché della Compagnia Sbandieratori e dei Balestrieri. Durante la sua vita aveva dedicato tempo e passione anche al comitato dell’Agosto Medievale.



Per moltissimi anni aveva inoltre collaborato con il Comune e con l’Azienda di Soggiorno, lavorando sempre in prima persona con cura e dedizione per una buona riuscita delle manifestazioni locali.