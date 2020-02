Ventimiglia: partite le potature degli alberi nella città di confine, saranno 320 le piante curate in 3 anni (Foto)

Sono partite le potature delle piante ad alto fusto a Ventimiglia. Come da programma, anticipato da un monitoraggio degli alberi, il via è stato dato oggi da via Vittorio Veneto.

Nel controllo eseguito negli ultimi mesi sono state individuate 320 piante che necessitano di interventi. Per questo è stato fatto un programma triennale, partendo dalle situazioni più urgenti. Nell’anno in corso verranno potati 140 alberi mentre, il prossimo altri 100 ed i restanti 80 nel 2022.

L’Amministrazione comunale ventimigliese assicura che il monitoraggio continuerà per verificare eventuali problematiche ad altre piante. “Ce ne sono molte che – evidenzia il Sindaco Scullino - da 7 anni non hanno avuto manutenzione ed alcune di queste hanno circa 20/30 di età, con il serio rischio di crollo per il peso che si è accumulato”.