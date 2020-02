Oggi è San Valentino: Confesercenti propone a Bordighera di diventare 'Città d'amore' nel nome di Peynet

Oggi è San Valentino, festa degli innamorati, ed è una buona occasione per parlare del loro simbolo, ovvero "I fidanzatini di Peynet" e del loro legame con la città di Bordighera.

Nati dalla matita di Raymond Peynet, nel lontano 1942 davanti al chiosco della musica di Valence, incontrano la città della riviera nel 1952, grazie a Cesare Perfetto che lo fa divenire un ‘amico’ di Bordighera, cittadino onorario e con indimenticabili partecipazioni a diverse edizioni del ‘Salone dell'Umorismo’, dove vi fu anche l’occasione in cui i due fidanzatini vennero presentati in Italia diventando un successo nazionale.

La Confesercenti, in questa giornata mondiale, propone al Sindaco di lanciare un nuovo progetto turistico ‘Bordighera–Città d'amore’, con iniziative turistiche e culturali sotto il segno di Peynet e dedicato a tutte le coppie, con occasioni per percorsi romantici, per guardare alla persona amata con occhi rinnovati, per innamorarsi della città delle palme e farsi coccolare dalla su bellezza senza tempo.

“Vorremmo - dichiara Sergio Scibilia segretario provinciale di Confesercenti - trasformare Bordighera nella meta ideale per tutte le coppie dove trascorre un tempo diverso,con occasioni dolci, percorsi a tema, immersi tra i fumetti di Peynet, con eventi turistici ad hoc che avranno la possibilità di prenotare e personalizzare ‘Bordighera-Città d'amore’, scegliendo tra diverse proposte. Un amore a fumetti nella città dell'umorismo internazionale”.