Gli alunni del Montale di Bordighera in visita all’Université Cote D’Azur di Nizza

Mercoledì 12 febbraio gli alunni delle classi V A e B della sezione Relazioni Internazionali per il Marketing dell’Istituto 'E. Montale' di Bordighera, accompagnati dai Professori Cristofori e Pennacchio, si sono recati a Nizza in visita all’Università 'Carlone – Coté D’Azur', sede delle facoltà di Lettere, Arte e Scienze umane e sociali.

"Dopo aver assistito alla presentazione del sito - spiegano dal Montale - e dell’organizzazione dell’anno accademico, divisi in gruppi, i ragazzi sono stati accompagnati da alcuni universitari a visitare il campus Carlone, che viene scelto ogni anno da migliaia di studenti francesi, ma anche da giovani di diverse nazionalità, tra cui anche molti italiani.

Nel primo pomeriggio i nostri alunni hanno potuto partecipare ad una conferenza riguardante la presentazione delle facoltà di Lettere, Lingue straniere e Lingue straniere applicate a economia e a diritto, corsi universitari che rappresentano un giusto e coerente proseguimento del percorso formativo per gli allievi del nostro Istituto.

Gli studenti di 'Med’Arts', l’associazione di Arte e Spettacolo dell’Università nizzarda, hanno poi intrattenuto i giovani visitatori con performances artistiche d’animazione e di mimica nell’Agorà del Campus.

La visita al Campus francese, come quella effettuata nell’ottobre scorso al Salone dell’Orientamento dell’Università di Genova, è stata un’ ulteriore importante opportunità per quegli alunni di quinta che, dopo l’Esame di Stato, sceglieranno di continuare gli studi e dovranno quindi individuare il corso di laurea più vicino alle loro attitudini e alle esigenze di formazione in vista delle opportunità lavorative future.

Le varie attività di orientamento, progettate dagli insegnanti del nostro Istituto e sostenute dalla Dirigente, Dottoressa Antonella Costanza, vengono realizzate per fornire agli studenti strumenti e occasioni per individuare le proprie attitudine e potenziare le proprie abilità e per favorire il loro successo formativo, in modo da aiutarli in una scelta consapevole".