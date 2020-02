Bordighera: la Giunta ha approvato il progetto per la nuova piazza della stazione, ecco come sarà (Foto)

La Giunta di Bordighera ha approvato, nella seduta di mercoledì scorso, il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione di piazza Eroi della Libertà (la piazza della stazione), firmato dall’architetto Paola Cammi.

“Gli elaborati ci restituiscono la visione di una piazza in cui bellezza e funzionalità si coniugano con successo e armonia - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito – ed il fulcro ideale sarà la rotonda posta allo sbocco di via Roma. Sarà arricchita da essenze vegetali lungo tutto il suo perimetro, mentre al centro continueranno a svettare le palme, simbolo della città. Sarà realizzata, nella parte di levante, un’isola verde circondata da aiuole ed esclusivamente dedicata ai pedoni, con sedute e due pergole che ne caratterizzeranno gli estremi. L’asfalto oggi presente lascerà il posto ad autobloccanti, in due tipologie, e ai cubetti a spacco tipo porfido. Presenti i parcheggi per auto e moto, fondamentali in un’area centrale su cui affaccia la stazione ferroviaria, e poi l’area taxi e una zona kiss & go. Attenzione particolare per il verde: alle palme che già orlano la piazza si aggiungeranno quattro ginko biloba ad alto fusto e per le aiuole, i cui cordoli verranno rivestiti in acciaio corten, rose bianche, agapanthus, oleandro, corbezzolo, carissa e pianta del corallo; le due pergole saranno adornate da glicine rampicante. E’ previsto l’adeguamento dell’illuminazione pubblica con elementi di design, sia verticali sia a raso, e sarà predisposto un impianto per ricarica di auto elettriche”.

“Sono davvero soddisfatto del progetto - continua Ingenito –e Bordighera avrà una piazza centrale, di grande eleganza e resa ancora più preziosa dagli elementi vegetali che la caratterizzeranno, che saprà rispondere alle esigenze sia del traffico veicolare sia di quello pedonale. Ringrazio l’Assessore Marco Laganà, l’architetto Paola Cammi e i suoi collaboratori e l’Ufficio Tecnico del Comune per il grande risultato”.

Il prossimo passo sarà l’avvio della gara di appalto, per poi proseguire con l’inizio dei lavori.​