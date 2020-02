“Buongiorno Direttore,

Le scrivo in merito ai lavori appena conclusi della rotatoria della foce a Sanremo. Come residenti di zona vogliamo ringraziare il Servizio Viabilità del Comune di Sanremo per gli ottimi lavori svolti, che garantiscono sicurezza alla zona, non solo per il transito delle auto, ma anche dei pedoni, che possono attraversare in sicurezza la strada.

Quindi onore al merito ed ancora grazie mille ai tecnici del Servizio Viabilità”