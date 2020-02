A ‘2 ciapetti con Federico’ i partiti non svelano apertamente le carte sulle regionali, anche se sotto sotto…

Le prossime elezioni regionali sono state uno dei temi trattati in occasione dell’ultima puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ che ha visto ospiti in studio quattro consiglieri comunali di Sanremo. Per la maggioranza erano presenti Mario Robaldo del Partito Democratico e Lorenzo Marcucci di Sanremo al Centro; per l’opposizione Sergio Tommasini di Liguria Popolare e Luca Lombardi di Fratelli d’Italia.

Proprio domani è prevista una conferenza stampa di Liguria Popolare in cui verranno date notizie, definite importanti, a livello regionale. Sergio Tommasini candidato ? “Bisogna aspettare la conferenza stampa per sapere queste cose” ha risposto il diretto interessato durante la trasmissione. Intanto è stata ufficializza, in occasione di una riunione con Maurizio Lupi e Andrea Costa, la presenza nella lista di Genova di Marta Brusoni consigliere comune nel capoluogo ligure. “Le liste sono ormai formate all’80%, anche sul ponente ligure – ha aggiunto Tommasini - Noi ci poniamo come movimento civico, a supporto del Presidente Giovanni Toti, e siamo convinti di fare la nostra figura. C’è grande compattezza nel gruppo del centrodestra”.

Sul fronte del Partito Democratico, prima delle liste dei consiglieri, manca ancora il nome del candidato Presidente. In questo Mario Robaldo ha proposto un parallelismo con la strategia adottata nelle Amministrative sanremesi del 2004 “Quando il nome di Claudio Borea (poi diventato sindaco n.d.a.) era uscito negli ultimi mesi” ha detto. Nei giorni scorsi proprio su Sanremonews era stato pubblicato un articolo con alcuni dei possibili candidati per il ponente ligure (Ioculano, Gorlero, Pireri, Giordano, De Bonis, Abbo): “Sono tutti bei nomi” si è limitato a dire Robaldo, che ha poi dibattuto su un eventuale accordo anche in Liguria, come accade a livello nazionale, con il Movimento 5 Stelle: “Secondo me in questo momento sarebbero più i 5 Stelle a fare un discorso con il PD – ha analizzato - Se fossi in loro farei infatti un ragionamento del genere, basato sui programmi, e mi auguro che in questi anni abbiano capito che il duro e puro non esiste, perché la politica è compromesso”.

Fratelli d’Italia non ha svelato le proprie carte in chiave regionale, anche se il Presidente Toti ha annunciato che tutti gli uscenti dovranno essere in pista (il riferimento in questo caso è all’assessore al turismo Gianni Berrino). “Tutto è possibile – glissa Luca Lombardi – Auspichiamo che chi ha bene governato possa continuare. Il nostro segretario regionale Massimiliano Iacobucci sta analizzando le possibili liste nelle varie zone. Le persone non ci mancano, anche perché siamo il partito con la maggior crescita nazionale”. Tra le voci che a Sanremo si rincorrono, c’è quella che indica la fuoriuscita del consigliere comunale Federica Cozza dalla Lega Nord con destinazione iniziale in un gruppo misto e finale proprio in Fratelli d’Italia. “Chiunque sottoporrà la sua candidatura per venire nel partito sarà valutato – si limita a dire genericamente Lombardi - così come abbiamo già fatto in passato anche nella scorsa legislatura”.

Da Lorenzo Marcucci, consigliere di Sanremo al Centro, è invece giunta una riflessione sul movimento delle sardine. “E’ stato strumentalizzato – ha detto – E’ un movimento nato per ridare valore alla dialettica per ascoltarsi senza insulti. Bisogna riscoprire il modello di dialettica che ha dato vita ad un cosa meravigliosa come la nostra Costituzione. Per costruire il futuro bisogna dialogare e ascoltare l ragioni degli altri”.

