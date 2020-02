Meghan Markle: svelati i suoi segreti di bellezza

Tutte le donne sanno quanto sia importante (anzi, fondamentale) una beauty routine fatta bene e con costanza. Lo sanno anche le duchesse, ovviamente, e qui non potremmo non citare Meghan Markle, che ha di recente svelato i suoi segreti di bellezza, trovando molte orecchie attente. Prodotti di lusso alla bava di lumaca e dal costo di centinaia di euro? Nulla di tutto ciò, o quantomeno non solo. Pare infatti che alla base della luminosità della sua pelle si trovi una crema dal costo di 9 euro. Una crema viso del noto marchio Eucerin. Vediamo quindi di approfondire questa fonte di eterna giovinezza sfruttata dalla Duchessa del Sussex , insieme ad alcune informazioni sul marchio citato poco prima.

Perché Eucerin?

Meghan Markle ha scelto Eucerin e questo segreto è stato raccontato direttamente dal suo make up artist di fiducia, Daniel Martin. In molte si chiederanno come sia possibile che un personaggio di questa portata si “accontenti” di una crema di 9 euro come la Aquaphor di Eucerin. Il motivo lo ha spiegato lo stesso Martin, secondo il quale la luminosità della pelle deriva da una corretta idratazione e dal mantenimento della sua salute strutturale. Occorre trovare un prodotto che faccia esattamente questo, al di là del suo costo: ciò che conta, infatti, è il risultato finale. Sul sito di Eucerin si trovano moltissimi prodotti di questo tipo, pensati per tutte le esigenze e le tipologie di pelle, insieme a una sezione di approfondimenti e consigli utili da consultare al bisogno. Quanto alle caratteristiche della crema scelta da Megan (la Aquaphor), questa possiede un ottimo potere idratante e uno spiccato effetto serico: in sintesi, è ideale per chi sta spesso sotto i riflettori, ma anche per le donne comuni che desiderano una cute idratata e levigata. In fondo, la qualità del marchio Eucerin viene raccontata dalla storia del brand, visto che il lancio del primo prodotto (l’Eucerit) risale niente meno che al 1900.

Una beauty routine da principessa