Sanremo: oggi in Comune nuova assemblea di Rivieracqua per dare l'ok alla cessione al privato (tra il 30 ed il 49%)

Il 27 novembre scorso è arrivato il ‘sì’ definitivo all’ingresso del socio privato per salvare le sorti di Rivieracqua, nel corso dell’assemblea dei sindaci, che ha votato favorevolmente all’unanimità il cambio di statuto con un documento che dà il mandato al Cda per l’attuazione delle procedure necessarie per trasformarla, inoltre, in Spa dando così l'addio al servizio in house.

Nella stessa riunione l’assemblea aveva anche chiesto ufficialmente ad Amat di ritirare l’istanza di fallimento che prevedeva l’udienza prefallimentare al 20 dicembre scorso, quando è stato concesso un ulteriore rinvio al 26 febbraio. Nel frattempo però il debito nei confronti della partecipata imperiese è destinato a salire. La società, che non ha ritirato l'istanza di fallimento, stima un incremento di mezzo milione di euro fino al 26 febbraio.

Oggi è prevista una nuova assemblea dei Sindaci che, al termine dell’incontro di novembre, aveva confermato l'intenzione da parte di tutti di ribadire che l'acqua resterà pubblica e che l'ingresso del socio privato in Rivieracqua non pregiudicherà la filosofia del bene pubblico. Il socio privato entrerà tramite gara pubblica con una quota minima del 30% e una quota massima del 49%. Per la gestione dell'acqua pubblica, infatti, esistono due modalità: o in house (con un Comuni che si fanno carico del servizio) o con una società mista a gestione pubblico/privato, con il privato che non può andare oltre il 49%.

Cosa succederà per le bollette? Le bollette recepiranno la tariffa dell'ambito, fornendo i fondi per coprire le spese del pubblico e per consentire anche il giusto profitto del privato. Ci saranno fasce che vedranno aumenti e altre no.