Sanremo: 'Boccherini Sinfonia Infernale', oggi pomeriggio concerto della Sinfonica al Casinò

Dopo la parentesi festivaliera riprendono i concerti dell'Orchestra Sinfonica al Teatro dell'Opera del Casinò.

"Boccherini Sinfonia Infernale" è il titolo del concerto in calendario oggi pomeriggio (giovedì 13 febbraio, ore 17) in cui sarà proposto un programma dedicato a due artisti vissuti nello stesso periodo ma in realtà culturali molto diverse: Boccherini e Haydn

Entrambi, pur in situazioni differenti, interpretano il passaggio dall'età classica alle nuove tendenze ottocentesche ed entrambi prediligono la musica strumentale in un'epoca in cui si afferma l'opera.

Di Luigi Boccherini verrano proposti la "Sinfonia in Re Minore Op. 12 n.4 (La Casa del Diavolo)" e il "Concerto per Violoncello in Si bemolle maggiore" e di F. J. Haydn la "Sinfonia N. 103 in Mi bemolle Maggiore (Rullo del Timpano)"

A dirigere, il Direttore Artistico e Stabile dell'Orchestra Sinfonica M° Giancarlo De Lorenzo

Parteciperà il violoncellista Anton Niculescu.

Di seguito il programma musicale nel dettaglio:

LUIGI BOCCHERINI

SINFONIA IN RE MINORE OP. 12 N. 4 “ La Casa del Diavolo “

1. Andante sostenuto

2. Allegr assai

3. Andantino con moto

4. Andante sostenuto

5. Allegro con moto

LUIGI BOCCHERINI

Concerto per Violoncello in Si bemolle maggiore



1. Allegro moderato

2. Adagio, non troppo

3. Rondò, Allegro

FRANZ JOSEPH HAYDN

SINFONIA N. 103 in Mi bemolle Maggiore (Rullo del Timpano)



1) Adagio. Allegro con spirito

2) Andante, o piuttosto allegretto

3) Minuetto. Trio

4) Finale (Allegro con spirito)

Prezzi biglietti: intero 16 euro / ridotto - Soci Coop e Unitre 14 euro

Abbonamenti alla Stagione 2019/2020. 10 ingressi al costo di € 120 oppure 15 ingressi €150.

Per Studenti (under 25): abbonamento a 10 ingressi € 30.