Publione al Festival di Sanremo con il libro #cuoriconnessi e con il gruppo ‘Caffo 1915’

PubliOne, agenzia di comunicazione integrata e partner strategico di impresa con sedi a Milano, Forlì, Napoli è stata a Sanremo con alcuni dei suoi Big. Unieuro, per celebrare la Giornata Nazionale contro il Cyberbullismo (7 febbraio), ha presentato, in prima nazionale, #Cuoriconnessi – Storie di Vite on-line e di Cyberbullismo di Luca Pagliari. Il libro nato dall’esperienza di #cuoriconnessi, campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema del cyberbullismo, realizzata da Polizia di Stato e Unieuro che dal 2016, anno di partenza del progetto, ha toccato 42 tappe in tutta Italia, incontrando oltre 30.000 studenti.

Altro grande nome, Gruppo Caffo 1915 che ha partecipato in qualità di co-partner di Casa Sanremo e ha presentato il vinile da collezione e il cd di ‘Spettacolare Ghiacciato’, il brano scritto e interpretato da Luca Sardella e dalla figlia Daniela, soundtrack dello spot di Vecchio Amaro del Capo, diventato un successo da grandi ascolti registrati dai principali canali musicali streaming e dal numero di view, poco meno di un milione tra canzone e spot, solo sul canale YouTube.

Due grandi aziende, due grandi presenze, due grandi progetti da comunicare. Per farlo al meglio, l’agenzia di comunicazione integrata PubliOne ha messo in campo tutte le sue professionalità e competenze con una strategia comunicativa studiata per raggiungere il massimo di efficacia e di risultati.

L’importante evento organizzato per Unieuro, riguarda la presentazione del libro #Cuoriconnessi – Storie di Vite on-line e di Cyberbullismo, in conferenza stampa all’Ivan Graziani Theatre, al Palafiori-Casa Sanremo. Al tavolo dei relatori: Marco Titi, direttore marketing Unieuro, l’autore del libro Luca Pagliari, il giornalista Filippo Lucci, il vicequestore Polizia Postale Roberto Surlinelli, Marco Sentieri cantante di Sanremo Giovani e in noto influencer Roberto Lipari moderatore dell’incontro.

“Il piano di comunicazione studiato per l’evento Unieuro ha puntato, strategicamente, sul binomio musica e giovani – ha spiegato Loris Zanelli AD PubliOne, proseguendo – abbiamo colto la circostanza di date tra la Giornata Nazionale contro il Cyberbullismo e Sanremo. Un assist che abbiamo valorizzato scegliendo proprio il contesto del Festival per parlare di un problema sociale attraverso un linguaggio universale come la musica. Per dare maggior forza al messaggio e tutta l’attenzione anche mediatica che un argomento così importante merita, è stato determinate pianificare una campagna omnicanale a copertura di tutti i più importanti mezzi, radio, tv, stampa e digital nazionali proprio nella settimana sanremese che coincide con la Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo”.

Per Vecchio Amaro del Capo, PubliOne ha predisposto un piano di comunicazione coerente con il format sanremese, con una campagna ad hoc dal claim accattivante. “L’amaro più cantato” ha presenziato in qualità di co-partner a Casa Sanremo, un ambiente esclusivo e riservato a giornalisti e artisti che là si sono incontrati per rilassarsi e apprezzare le note di gusto di Vecchio Amaro del Capo.

Sempre per Vecchio Amaro del Capo, i media planner di PubliOne hanno pianificato una campagna media di grande valore che ha coinvolto tutti i mezzi: la TV, con la programmazione sulle reti Rai nello ‘Speciale Sanremo’ e una platea di pubblico con più di 50 milioni di telespettatori; le radio Rai – con spot programmati nei punti-ora di massimo ascolto che hanno raggiunto 16 milioni di contatti; un’attiva presenza sui social con più di 2.4 milioni di impression; per finire, la stampa con le più importanti testate coinvolte e un pubblico di 27 milioni di lettori.

“Scegliere l’evento più spettacolare d’Italia come il Festival di Sanremo, nella sua settantesima edizione, è la migliore cornice e anche la più prestigiosa per Vecchio Amaro del Capo, in perfetta sintonia con la colonna sonora dello spot ‘Spettacolare Ghiacciato’, il brano interpretato da Daniela e Luca Sardella, diventato un successo cantato da tutti”, commenta Loris Zanelli che, con PubliOne, da oltre 10 anni, segue la comunicazione di Vecchio Amaro del Capo e la sua crescente notorietà.