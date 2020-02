Imperia: sabato prossimo, visita guidata al borgo antico del Parasio con il 'Giraparasio'

Secondo appuntamento per il mese di febbraio 2020 per il Giraparasio, visita guidata al borgo antico del Parasio.

Spiegano gli organizzatori: “Questa volta ci soffermeremo sulle ‘roste’, le inferriate, talvolta anche di legno, poste al disopra di un porta di casa o di una bottega, e normalmente a forma di ventaglio, con lo scopo di dare aria e luce all'interno. Un motivo in più per scoprire il centro storico di Porto Maurizio. Appuntamento è per sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15.30 davanti al Duomo di San Maurizio. Il Gira Parasio è un'iniziativa del Circolo Parasio di Imperia. È sempre gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 331 6992009 (Enzo)”.