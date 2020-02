Imperia: domani alla Biblioteca l'incontro "Il confine orientale tra storia e mito"

Domani, venerdì 14 febbraio, presso la Biblioteca Lagorio di Imperia, alle 20.30, si terrà la conferenza dal titolo "Il confine orientale tra storia e mito". Si tratta di un incontro organizzato dall'ANPI provinciale, unitamente a varie associazioni del territorio e con la partecipazione della storica Alessandra Kersevan.



"L’ANPI Provinciale si prefigge di riuscire a passare da una memoria, che troppo spesso è pesantemente strumentalizzata, come si è constatato anche nella ricorrenza di questo 10 febbraio, alla storia, cioè alla lettura critica e alla conoscenza documentata di quegli eventi del passato riportati nella loro corretta dimensione, per potersi avvicinare alla verità storica, quale condizione indispensabile per la formazione civile degli italiani" - ha affermato la Presidente dell'ANPI Provinciale, Amelia Narciso.