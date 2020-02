Sanremo. problemi con la fognatura su via Nino Bixio, strada chiusa per alcune ore

Traffico interrotto per alcune ore questa mattina in via Nino Bixio a Sanremo. Nella strada si è verificata la rottura ed in conseguente intasamento di una tubatura dell'impianto fognario. Non si registrano danni all'asfalto ma indubbi disagi per gli abitanti della zona.



Sul posto sta operando un mezzo di una ditta per effettuare lo spurgo e risolvere il problema. Nel frattempo la Polizia Municipale sta procedendo a deviare il traffico su corso Mombello e via Roma. La situazione dovrebbe essere ripristinata nelle prossime ore.