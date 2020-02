Intervento dei Vigili del Fuoco, nella tarda serata di ieri a Sanremo in via Hope. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in via d’accertamento, sul terrazzo di un appartamento.

Il pronto intervento dei pompieri ha consentito lo spegnimento delle fiamme, che hanno provocato lievi danni. Gli stessi Vigili del Fuoco, nella notte, hanno messo in sicurezza un cipresso nella vicina corso Inglesi, che era stato piegato nelle ore precedenti dalla forza del vento.