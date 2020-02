Il forte vento che si è abbattuto anche questa sera sulla nostra provincia, ha spezzato una palma all’interno dei giardini del Palazzo del Parco di Bordighera.

Fortunatamente, vista l’ora, nessuno stava transitando e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che ha fettucciato l’area, in attesa dell’intervento di rimozione, previsto per oggi.

(Foto di Gianluca Gazzano)