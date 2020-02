Santo Stefano al Mare: scuolabus fuori uso da due settimane, disagi per le famiglie. Il sindaco Di Placido chiarisce la situazione

Dal 30 gennaio è stato sospeso il servizio dello scuolabus nella scuola primaria di Santo Stefano al Mare a causa di un vetro difettoso. Un disservizio che ha arrecato disagi a molte famiglie e che si sta prolungando da quasi due settimane.

L'amministrazione comunale è al lavoro per risolvere la problematica e il Sindaco Elio Di Placido commenta: “Dopo varie ricerche abbiamo individuato la ditta che si occuperà di sostituire il vetro. Il pezzo da sostituire non è purtroppo di facile reperimento ma è stato ordinato e molto presto verrà sostituito, direttamente a Santo Stefano, senza spostare il mezzo, tramite un'officina mobile”.

In molti chiedono al sindaco perché non sia stata trovata una soluzione alternativa per supplire alla mancanza dello scuolabus. “Abbiamo cercato di intervenire per ridurre il disagio con diverse soluzioni. Ci siamo rivolti all'RT per la possibilità di avere un loro mezzo ma al momento non ne hanno a disposizione. Ci siamo rivolti anche ad un'altra ditta specializzata in trasporti ma, in questo secondo caso, il noleggio è possibile solo con gli autisti della società stessa e fino al 24 febbraio non vi sono disponibilità” ha commentato il primo cittadino.

La ditta che effettuerà la riparazione dello scuolabus è di Genova e sui tempi di risoluzione della problematica si avranno chiarimenti nei prossimi giorni.