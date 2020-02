Sanremo: muro di via Duca D’Aosta, l'Anas potrebbe appaltare i lavori di consolidamento entro l’estate

C’è una speranza per il tanto atteso intervento di consolidamento di via Duca D’Aosta all’altezza dell’intersezione con l’Aurelia. Il muro di contenimento sotto la strada era balzato agli onori delle cronache quando, a seguito delle piogge di fine 2019, i sensori che monitorano gli spostamenti del terreno avevano restituito dati a dir poco allarmanti. Le successive verifiche avevano, per fortuna, placato le preoccupazioni: i dati dei sensori non erano corretti. Ma resta, comunque, la necessità di lavori di consolidamento.

Stando alle ultime informazioni che trapelano da Palazzo Bellevue, pare che entro l’estate Anas potrebbe appaltare i lavori per la messa in sicurezza definitiva del muro. Un cantiere tanto atteso, specie dopo che i lunghi lavori svolti negli ultimi mesi e che, però, sembra non siano stati risolutivi. Lo hanno annunciato i tecnici del Comune in occasione della seconda commissione chiamata a discutere i lavori successivi ai danni del maltempo.

La zona dell'incrocio tra l'Aurelia e via Duca D'Aosta, lo ricordiamo, è stata oggetto della chiusura totale al transito, a causa del pericolo provocato dai pini marittimi martoriati dalla forza del vento. La strada, chiusa alle 5 di martedì mattina, è stata riaperta ieri sera verso le 18.30.