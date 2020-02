Il Punto di Claudio Porchia e Tiziano Riverso: facciamo ordine e affrontiamo con serenità il nostro mestiere

Vicenda Punto di Claudio Porchia e Tiziano Riverso: liberiamo il campo da poteri forti o chissà quale intervento. La direzione ha ritenuto nell’esercizio del suo ruolo sancito per codice giornalistico che un ‘fondo editoriale’ che nasce da un coinvolgimento personale a firma propria sia stato improvvido ancorchè non segnalato nella sua pubblicazione e condiviso proprio per il tema specifico trattato.

Un inciampo che non muta in alcun modo la stima e fiducia sia in Claudio Porchia che Tiziano Riverso e che offre a tutti un buono spunto per riflettere e crescere, sapendo che anche passando da episodi come questi si può trovare nuovi equilibri per il futuro.