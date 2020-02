Dopo Ospedaletti e Ventimiglia anche Camporosso dà l'ok alla digitalizzazione sul web della bacheca funebre comunale

Anche l’Amministrazione comunale di Camporosso ha espresso indirizzo favorevole alla digitalizzazione della bacheca di affissione funebre, con l'adesione al servizio offerto dalla ditta ‘Web & Service di MK Computers’.

Il servizio sarà totalmente gratuito a fronte dell'esclusività del servizio per 5 anni e dell'apposizione della targa informativa. Il progetto per la digitalizzazione della bacheca di affissione funebre permette ad ogni cittadino di prendere visione degli annunci funebri del Comune tramite pc o cellulare.

Il servizio non sostituisce la bacheca classica, ma ha lo scopo di fornire un servizio aggiuntivo per i cittadini. Sulla bacheca di affissione comunale verrà infatti applicata una targa che illustrerà l'avvenuta digitalizzazione e l'indirizzo internet alla quale sarà possibile connettersi per visualizzare gli annunci digitalmente.