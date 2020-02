Vallecrosia: nuovo attacco del Consigliere Perri "In via San Vincenzo un passaggio pedonale rialzato... concavo" (Foto)

Dopo il palo in mezzo al marciapiede il Consigliere di opposizione a Vallecrosia, Fabio Perri, torna all’attacco su problemi alla viabilità.

Secondo l’esponente della minoranza, infatti, in via San Vincenzo all’intersezione con via Roma, sarebbe stato installato un passaggio pedonale rialzato ‘concavo’: “E’ praticamente realizzato al contrario e la segnaletica sarebbe sbagliata” evidenzia Perri.

Secondo il Consigliere la posizione del passaggio pedonale non sarebbe corretta e pericolosa per per ciclisti e motoveicoli, ma anche per gli automobilisti.