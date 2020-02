Imperia: presentato il bilancio di previsione, investimenti per 43 milioni di euro

L’assessore alle finanze del comune di Imperia Fabrizia Giribaldi ha presentato il bilancio di previsione 2020-2022. La pratica è stata presentata oggi in consiglio comunale e sarà in discussione durante la prossima seduta.



Si tratta di un bilancio da 140 milioni di euro, che, ha spiegato l’assessore: “Contempla la quota annuale di risanamento del disavanzo pregresso per complessivi 1.027.000 euro. Le spese correnti ammontano a 48 milioni di euro. Gli investimenti per opere pubbliche superano i 32 milioni di euro nel 2020, che vanno a sommarsi agli 11 di fine 2019, per un totale di oltre 43 milioni di euro.

Nel 2021 sono previsti ulteriori 29 milioni di euro di investimenti.

Per avere una misura di confronto, i bilanci 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 prevedevano in media investimenti per circa 2 milioni e 870 mila euro l'anno, per un totale in cinque anni di poco più di 14 milioni di euro.



Quali lavori sono previsti? Ad esempio:

messa in sicurezza idraulica rio Oliveto; realizzazione nuovi corpi loculi nei cimiteri cittadini; mitigazione del rischio idrogeologico relativo al movimento franoso in località Montegrazie; ulteriori interventi teatro Cavour; efficientamento energetico palazzo comunale; vasca grande piscina comunale; riqualificazione portici e piazza Dante; prolungamento a mare dello sfioratore del collettore fognario del Prino; messa in sicurezza edifici scolastici per prevenzione antincendio; allungamento pennello di via Boine; completamento del museo navale; realizzazione nuovo acquedotto del Roja sull'ex sedime ferroviario; riqualificazione del campo sportivo di atletica del Prino; consolidamento molo lungo di Oneglia”.