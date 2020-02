Sanremo: oltre 60 mila presenze in centro per il gran finale del Festival, e intanto sul web spopola lo spot prodotto dal Comune (Video)

Si è chiusa da pochi giorni una 70ª edizione del Festival di Sanremo da ricordare sia per i numeri ottenuti dalla Rai che per le presenze in città. Già detto dell’ottimo successo per le strutture alberghiere sanremesi e non solo, anche le presenze giornaliere restituiscono dati a dir poco soddisfacenti.

Stando ai dati forniti dal Comune, solo nel sabato del gran finale hanno girato in centro oltre 60 mila persone tra turisti, appassionati e residenti. Il tutto a conclusione di una settimana con importanti presenze in centro sia al pomeriggio che la sera, anche per merito del palco di piazza Colombo che ha attratto moltissimi appassionati.

I dati del Comune si inseriscono in un contesto di enorme soddisfazione anche per la Rai che, oltre agli ascolti da record già noti, ha incassato circa 37 milioni di euro dagli investimenti pubblicitari a fronte di un costo complessivo di circa 18 milioni, con un guadagno a dir poco sorprendete.

In tutto questo si inserisce anche la promozione via web. Non solo i vari hashtag sanremesi che hanno spopolato nei giorni scorsi, non solo la scritta di “Nel blu dipinto di blu” molto presente su Instagram (anche sui profili dei protagonisti del Festival), ma anche il video promozionale realizzato dal Comune che, in pochi giorni, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni sui social.