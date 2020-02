Ospedaletti: fine settimana ricco di eventi. Si inizia venerdì con ‘Fioreggiando a San Valentino’

Fine settimana ricco di eventi per il Comune di Ospedaletti. In ordine cronologico si inizia venerdì 14 febbraio con il primo di tre giorni dedicato alla manifestazione ‘Fioreggiando a San Valentino’. Nella location di via XX Settembre all’altezza della zona mercato, a ridosso della Pista Ciclopedonale, troverà spazio questa che vuole essere una sorta di Fiera Promozionale dedicata al florovivaismo, all’artigianato creativo, ai prodotti naturali derivati da fiori e piante, ai prodotti alimentari artigianali. Un appuntamento per gli adulti e anche per i più piccoli con la presenza del ‘trucca-bimbi’ e con uno spazio riservato alle ‘Ragazze du Descu’ cioè le infioratrici di Ospedaletti che stanno per iniziare la loro opera in vista di Sanremo in Fiore per la preparazione del carro che sfilerà il prossimo 15 marzo. Inizialmente prevista su due giornate, a richiesta ‘Fioreggiando’ ha aggiunto anche la giornata di domenica 16 a partire dalle ore 9 del mattino.

Come ogni terzo sabato del mese, corso Regina Margherita ospita per tutto il giorno il mercato dell’antiquariato. Il ‘Boulevard’ si trasforma in un’esposizione di oggetti antichi e preziosi, messi in mostra e in vendita da un gran numero di ‘brocante’ in arrivo dalle zone limitrofe e dalla vicina Costa Azzurra.

Nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, alle ore 17, è in programma il primo di tre appuntamenti letterari, inseriti nella prestigiosa rassegna ‘La Riviera dei libri’ nata da ‘Cervo in blu… d’inchiostro’. Curato da Francesca Rotta Gentile, l’evento culturale fa tappa per la prima volta ad Ospedaletti e sarà ospitato all’interno della Biblioteca. La prima scrittrice sarà Annalisa Ambrosio che presenta la sua oprea dal titolo 'Platone – Storia di un dolore che cambia il mondo’ edito da Bompiani. A presentare l’appuntamento e ad intervistare l’autrice sarà Loretta Marchi, già responsabile dei Musei e della Biblioteca civica di Sanremo.